Yuri Chechi, che acrobazia in studio: accetta la sfida e stupisce tutti a "Il circolo degli anelli"

Guai a sfidare Yuri Chechi. Il "signore degli anelli", leggenda della ginnastica italiana e mondiale, all'età di 51 anni conserva una forma eccezionale grazie agli allenamenti quotidiani che spesso condivide anche sui social. E se ne sono accorti a Il circolo degli anelli, la trasmissione dedicata al racconto delle Olimpiadi di Tokyo 2020 su Rai2.

In studio sabato 24 luglio si parla dei Giochi senza pubblico in cui gli atleti condividono sui social network momenti privati e messaggi ai fan. E così spuntano i video dei piegamenti in sospensione sulle braccia di Yuri Chechi, acrobazia "impossibile" per i tanti non atleti che lo seguono. In studio allora scatta la sfida: dalla scenografia scendono degli anelli e viene chiesto a Chechi di fare la sua famossima "croce", posizione tra le più probanti della disciplina. L'ex ginnasta e campione olimpico dribbla la sfida: è in giacca e un esercizio così non si improvvisa su due pieni in uno studio tv.

Ma Yuri, incalzato dagli altri ospiti in studio e dalla giornalista Alessandra De Stefano, conduttrice de Il circolo degli anelli, non si tira indietro nel riproporre i piegamenti in equilibrio già visti sui social usando una sedia dello studio. Esecuzione da 10 e applausi in studio, tanto che vengono lanciate le Yurimpiadi: i conduttori chiedono al pubblico di suggerire altre acrobazie da far effettuare, sera dopo sera, a Chechi.

Tra gli ospiti fissi della trasmissione anche Sara Simeoni, oro nel salto in alto a Mosca, nel 1980, che durante la puntata di sabato non ha lesinato battute, incassate con magistrale autoironia, sulla statura dello stesso ex ginnasta medaglia d'oro ad Altanta. Nella puntata di domenica 25 luglio vedremo se a Chechi toccherà esibirsi nuovamente in qualche esercizio chiesto dai telespettatori o magari potrebbe stupire tutti con una performance agli anelli dal sapore olimpico.

