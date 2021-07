Mourinho porta il primo sponsor: c'è Digitalbits alla conferenza stampa. E ora tratta per la maglia

Alessandro Austini 08 luglio 2021 a

Che impatto. José Mourinho conquista tutti ancor prima di iniziare. Tifosi, media e sponsor. Già, perché l'arrivo dello Special One, con la sua conferenza stampa seguitissima nella Capitale e trasmessa in tutto il mondo, ha garantito alla Roma il primo nuovo contratto di sponsorizzazione: sui pannelli piazzati stamattina alle spalle del portoghese durante l'evento a Terrazza Caffarelli in Campidoglio è comparso il marchio di Digitalbits, il blockchain network che controlla la criptovaluta denominata con il codice XDB.

Accanto al nuovo sponsor tecnico New Balance e a Hyundai, confermato come marchio che comparirà sul retro delle maglie giallorosse, Digitalbits ha avuto modo di farsi conoscere dai tifosi romanisti e non stamattina. Ma non finisce qui, perché l'accordo raggiunto con il club per sponsorizzare una conferenza stampa trasmessa in tutto il mondo potrebbe essere solo l'inizio di una partnership.

Tra le varie ipotesi al vaglio c'è anche una trattativa per far diventare Digitalbits il main sponsor dei giallorossi, colmando lo spazio lasciato vuoto al centro della maglia da Qatar Airways. Altra possibile ipotesi è che Digitalbits sostituisca il marchio di Iqoniq sulla manica. Mourinho costa caro ma porta soldi ed entusiasmo. Ed è solo l'inizio.

