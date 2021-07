Ingiusto giocare senza tifosi, lo sfogo di Mancini contro le regole di Italia-Spagna

05 luglio 2021 a

L’assenza dei tifosi italiani e spagnoli alla semifinale di Euro2020 «è una cosa ingiusta, molto ingiusta. Devo dire che è meglio giocare davanti ad uno stadio pieno piuttosto che davanti a poche persone, perché credo sia il bello del calcio come di ogni spettacolo. Ma trovo molto ingiusto che non ci siano metà tifosi italiani e metà spagnoli sugli spalti». Lo ha dichiarato Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Euro2020 tra Italia e Spagna.

«Se Spagna e Italia sono qui è perché sono brave entrambe, le percentuali in termini di vittoria sono a metà. Immobile? Beh, ricordiamoci che ha vinto la scarpa d’oro, ha fatto tanti gol...e poi, alla fine succede che chi viene criticato risolve le partite».

