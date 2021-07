Euro2020, “rigiochiamo Italia-Belgio”. L'incredibile motivazione della petizione dei tifosi e lo sfottò ai francesi

04 luglio 2021 a

La sconfitta del Belgio contro l’Italia non è andata giù a molti dei calciatori della nazionale andata da Roberto Martinez, ma i tifosi belgi hanno deciso di ironizzare un po’ e di prendere con filosofia il ko nella sfida dei quarti di finale di Euro2020. "Rigiocare contro l'Italia per perdere di nuovo” è il motivo della petizione lanciata da un tifoso della nazionale dei Diavoli Rossi, che ha messo nel mirino in particolare i francesi. Il riferimento è infatti alla petizione da oltre 250mila firme messa in piedi dopo l’eliminazione della Francia con la Svizzera ai calci di rigore: la motivazione per chiedere alla Uefa di rigiocare la partita era il presunto comportamento irregolare di Sommer nel parare il decisivo tiro dal dischetto di Mbappé, avendo staccato i piedi dalla linea di porta in una maniera non consentita dal regolamento.

"Abbiamo perso contro i più forti, l'obiettivo è dimostrare quanto fossero davvero più forti” l’ironica presa in giro dei tifosi del Belgio, che hanno fatto circolare la petizione, che ha raggiunto 3mila firme nonostante sia soltanto una presa in giro. Ovviamente il successo degli uomini di Roberto Mancini non è in dubbio e gli azzurri si giocheranno martedì sera la semifinale europea contro la Spagna di Luis Enrique. Ma il calcio è anche questo, sfottò e scherzi tra tifosi al di là del risultato.

