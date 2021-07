José Mourinho in Italia con i Friedkin: tifosi in delirio per il nuovo allenatore della Roma

Filippo Biafora - Emanuele Zotti 02 luglio 2021 a

Il Mou-day è finalmente arrivato. Lo Special One sta sbarcando nella Capitale a Ciampino dopo aver viaggiato con l'aereo privato dei Friedkin, pilotato dal presidente Dan: ad accogliere il tecnico l'entusiasmo incontenibile dei tifosi che hanno deciso di abbracciarlo direttamente in aeroporto. Insieme a José Mourinho (e a Dan e Ryan Friedkin) anche alcuni membri dello staff del portoghese: oltre al suo assistente Joao Sacramento - sarà più di un semplice vice - anche il venezuelano Carlos Lalin (si occuperà della riatletizzazione dei giocatori) e il preparatore dei portieri Nuno Santos.

Dopo aver ricevuto il primo abbraccio dal popolo romanista, Mourinho andrà a Trigoria a bordo di una macchina della società. Ad attenderlo al Fulvio Bernardini altri tifosi. L'inizio del ritiro è in teoria previsto per il 6 luglio: la squadra si allenerà per un paio di settimane a Trigoria prima di spostarsi all'estero - probabilmente in Portogallo, ma ci sono da risolvere alcuni aspetti legati alla pandemia - per proseguire la preparazione e disputare le prime amichevoli stagionali. La presentazione di Mourinho alla stampa è prevista la prossima settimana, quando terminerà la quarantena obbligatoria a seguito del transito in Inghilterra. La location non è ancora stata ufficializzata, ma l'ipotesi terrazza Caffarelli al Campidoglio è sempre più accreditata.

