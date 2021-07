Ecco Dan Friedkin alla cloche dell'aereo. Mourinho portato a Roma dal presidente

02 luglio 2021 a

José Mourinho è sbarcato a Roma ed ha iniziato la sua avventura alla guida della squadra giallorossa dopo l'annuncio ufficiale dello scorso 4 maggio. Aver affidato la panchina al tecnico portoghese è stata una missione portata avanti direttamente da Dan Friedkin, che anche nel giorno dell'atterraggio si è reso protagonista.

Il presidente del club ha infatti pilotato in prima persona l'aereo N1F - uno dei due più grandi della flotta del gruppo texano - che è decollato da Lisbona ed è atterrato intorno alle 14.30 allo scalo romano di Ciampino.

Sbarco a Trigoria, inizia l'era di Mou

Già in passato Friedkin aveva scelto di mettersi alla cloche e dirigere le operazioni personalmente per seguire la Roma in trasferta. Il numero uno della società di Trigoria ha preferito restare in disparte dopo la discesa delle scalette da parte di Mou, mantenendo il consueto basso profilo.

