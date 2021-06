"Non siamo andati in tv" e prendono a parolacce la giornalista. Il collegamento Rai per Euro 2020 finisce malissimo

27 giugno 2021 a

a

a

L'andazzo è chiaro, ogni diretta tv per documentare il calore dei tifosi azzurri prima e dopo le partite della nazionale di Roberto Mancini finisce in un urlo collettivo davanti alle telecamere, con il giornalista sommerso dalla marea umana e il conduttore del tg costretto a passare a un servizio chiuso. A svelare un dietro le quinte da brividi dei collegamenti dalla fan zone di piazza del Popolo a Roma, dove si erano radunati moltissimi tifosi per vedere sul maxi-schermo la partita degli ottavi di finale degli Europei tra Italia e Austria, è la giornalista Rai Valentina Bisti.

Cartellino rosso per Letta. Bravi azzurri, giusto non inginocchiarsi

"Ieri prima del collegamento con il tg, alle mie spalle, si era radunato un piccolo gruppetto di persone. Poi con il passare dei minuti si sono aggiunti soprattutto giovani e bambini incitati dai genitori ad avvicinarsi alla giornalista e alla telecamera. Ho tentato di farli allontanare ma la situazione è degenerata tra urla e spintoni", spiega la giornalista di Unomattina in un post su Facebook.

Rivolta per gli euro-deliri di Caressa. Colleghi, tifosi e politici: fermatelo!

"Il primo collegamento è saltato... mi sono spostata per cambiare postazione ma sono stata inseguita da una folla agguerrita che mi ha presa a parolacce perché non era riuscita a comparire in tv", racconta la Bisti. "Alla fine ho trovato un angoletto riparato dove sono riuscita a collegarmi. Peccato perché tra i tifosi ho visto tantissima bella gente, sorridente, civile, innamorata dell’Italia che non sono riuscita a raccontare come avrei voluto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.