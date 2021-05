Finisce la telenevola Mkhitaryan: si va verso il rinnovo di contratto con la Roma

31 maggio 2021 a

Henrikh Mkhitaryan è pronto a restare a Roma anche nei prossimi anni. Dopo un tira e molla durato settimane, con il faccia a faccia decisivo di lunedì scorso che non aveva portato alla fumata bianca, è arrivato sul filo del rasoio il messaggio dell’attaccante armeno al club giallorosso: rinnoviamo il contratto. A circa un’ora e mezza dalla scadenza della clausola che permetteva al calciatore di prolungare il suo rapporto con la società dei Friedkin, Mino Raiola ha avuto un contatto con Tiago Pinto, massimo dirigente sportivo della Roma, e ha fatto sapere al portoghese di volersi sedere al tavolo per formalizzare l’intesa e far continuare un matrimonio che va avanti già da due stagioni. La Roma ha fatto di tutto per convincere Mkhitaryan e la scelta ha pagato: Pinto e il club hanno alzato la proposta contrattuale, garantendo un anno di contratto con una facile opzione di rinnovo per un’altra stagione e inoltre si è speso in prima persona anche José Mourinho, che ha fatto capire all’armeno che il passato era tutto alle spalle. La firma non è ancora arrivata e non sono previsti comunicati ufficiali, ma nelle prossime ore le parti si siederanno intorno ad un tavolo e faranno gli ultimi passi verso il rinnovo di contratto.

