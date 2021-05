Chef Rubio, la delirante scarica di insulti contro Francesco Totti: "Da capitano a camerata tra fascisti e razzisti"

29 maggio 2021 a

“Una carriera da Capitano per poi finire camerata”, un attacco durissimo quello di Gabriele Rubini in arte Chef Rubio nei confronti dello storico capitano della Roma. Francesco Totti è volato in Israele, a Tel Aviv per assistere alla finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea di questa sera 29 maggio, ospite di uno degli sponsor della massima competizione europea. Totti ha pubblicato il seguente messaggio per annunciare l’iniziativa: “Ciao fan di Israele, sono molto felice di venire in Israele per partecipare alla fantastica esperienza della finale di Champions League con quattro di voi. Sarete la mia Totti team, un uomo, una squadra. Ci vediamo presto”.

Cmq la @OfficialASRoma è più vecchia dello stato illegale, teocratico, d’occupazione e apartheid israeliano fondato dai sionisti, gruppo di sadici fascisti, razzisti e colonialisti. Una carriera da Capitano per poi finire camerata. #Boycott @Heineken_SA #ChampionsLeague ✊ pic.twitter.com/3Jd6tXFgOn — Rubio (@rubio_chef) May 26, 2021

Una notizia che ha generato non poche polemiche, una tra tutte quella di Chef Rubio, che dopo poco aver letto il comunicato, si è scagliato contro il pupone con dei tweet molto forti. La partenza di Francesco Totti avviene in un momento molto delicato, dopo il “cessate il fuoco” tra Israele e Palestina dai pesanti bombardamenti. Il bilancio in termini di vite umane perse nel conflitto è stato molto altissimo: sono morti 232 palestinesi a Gaza (di cui 65 bambini) e 12 israeliani. Rubio è da sempre molto vicino alla questione palestinese, non fa mistero sul suo schieramento contro Israele, dunque, dopo aver letto il messaggio del capitano della Roma è andato su tutte le furie: “Comunque la Roma è più vecchia dello stato illegale, teocratico, d’occupazione e apartheid israeliano fondato dai sionisti, gruppo di sadici fascisti, razzisti e colonialisti. Una carriera da Capitano per poi finire camerata.” Poi continua con un altro tweet: “Se Israele si avvale dell’appoggio di Totti o non sa che sta servendo uno stato illegale, teocratico, etnocratico, d’occupazione e apartheid fondato sul genocidio dei palestinesi o lo sa e je fa piacere la cosa. In tutti e due i casi SERVO DEI SIONISTI”

