Simone Inzaghi e la Lazio, l'amore continua. Il tecnico ha firmato il rinnovo fino al 2024

Daniele Rocca 27 maggio 2021 a

a

a

Inzaghi e la Lazio, la storia d'amore infinita. Quello che i tifosi si auguravano è successo: Simone ha firmato il rinnovo di contratto e rimarrà in biancoceleste ancora a lungo.

Dopo l'incontro con il presidente Lotito è arrivata la fumata bianca. Nonostante l'ostruzionismo dell'Inter, che aveva tentato il blitz nel pomeriggio, le parti hanno trovato l'accordo per andare avanti insieme.

I dettagli, ancora da confermare, parlano di un triennale fino al 2024 (due più uno) a 2,5 milioni a stagione più bonus relativi ai risultati sportivi. L'obiettivo anche per la prossima stagione è quello di lottare per tornare in Champions League.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.