Coni, Giovanni Malagò rieletto presidente: per la prima volta scelte due donne come vice

13 maggio 2021 a

a

a

Giovanni Malagò è stato eletto presidente del CONI per un terzo e ultimo mandato. È questo l'esito della prima votazione in occasione del Consiglio Nazione Elettivo nelle sale del 'Tennis Club Alberto Bonacossa' a Milano. Malagò ha ottenuto un totale di 55 voti alla prima votazione, a cui hanno preso parte 71 dei 72 aventi diritto al voto. Al raggiungimento del quorum di 38 voti, la platea ha applaudito il presidente Malagò. In totale le schede valide sono state 69: 55 i voti per Malagò, 13 per Renato Di Rocco, 1 per Antonella Bellutti, 1 scheda bianca e 1 nulla. L'unica scheda nulla è stata quella del commissario straordinario della Unione italiana tiro a segno, Rugiero Igino, che ha scritto il nome di un parlamentare.

Mourinho conquista il primo murales, così diventa lo "Specialone"

Malagò con questa elezione diventa il 3° presidente più longevo nella storia del Coni, dopo Giulio Onesti e Gianni Petrucci: “Sarà il terzo mandato, sarà ultimo, non - ha detto in un discorso subito dopo la fumata bianca - mi risparmierò anche per quelle 13 persone che hanno votato per Renato Di Rocco e per la persona che ha votato per Antonella Bellutti, per una nuova pagina di storia dello sport italiano in un momento di tempesta. Ringrazio tutti, anche i due miei avversari, solo elettorali, che mi hanno dato lo stimolo per essere credibile verso tutti voi. In questi anni ho ricevuto tante proposte per fare cose belle e prestigiose, non le ho mai prese in considerazione. Per due motivi: il primo perché ho preso l'impegno verso quelle persone che, anche nei momenti più complicati di questo quadriennio, avevano fiducia in me. Per questo penso sia necessario andare avanti. Le seconda perché - ha concluso nella breve dichiarazione - per me non esiste un ruolo, non mestiere, più bello di presidente del CONI, siete la mia famiglia, mi troverete sempre dalla vostra parte. Viva l'Italia".

Lukaku si diverte con Hakimi, Young e Perisic, festa proibita in albergo

Malagò ha inoltre annunciato che Silvia Salis (atletica) è la vicepresidente vicario del CONI, mentre Claudia Giordani (delegati provinciali) è la nuova vicepresidente. È la prima volta nella storia che due donne occupano tali incarichi. Inoltre il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Marco Di Paola è stato eletto componente della Giunta Nazionale.

L'amore per Anna Magnani spunta sui muri di Roma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.