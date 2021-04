Olimpiadi, Federica Pellegrini è da record nel nuoto: qualificata per Tokyo

02 aprile 2021 a

Eterna Federica Pellegrini. La star del nuoto italiano ha vinto la gara dei 200 stile libero femminili nella terza giornata degli Assoluti, in svolgimento allo Stadio del Nuoto di Riccione. L’atleta veneta ha chiuso con il tempo di 1’56"69, conquistando il pass per Tokyo. Alle sue spalle Margherita Panziera, seconda in 1’59"52 e Stefania Pirozzi, terza in 2’00"38. Per Pellegrini, 32 anni, sarà la quinta partecipazione ai Giochi olimpici, rinviati all’estate del 2021 a causa del Covid. A Tokyo gareggerà 17 anni dopo la prima apparizione ad Atene 2004 dove conquistò l’argento. Nel 2008 a Pechino, Federica si era laureata campionessa olimpica dei 200 stile libero.

La Pellegrini non è riuscita a trattenere le lacrime dopo aver vinto nuotato sotto l’1’57, tempo necessario per strappare il pass per il Giappone: “Non sono stati mesi semplici, nuotare questo tempo non è stato così facile, c’era tanto lavoro da fare, c’era il dubbio, tanta rabbia per quel decimo di ieri. Ma alla fine oggi questo pass è arrivato ed è ancora meglio perchè era la mia gara. Sono contenta - ha raccontato a Rai Sport - anche del tempo, di tutto, siamo in linea con tutti gli altri campionati italiani fatti negli anni scorsi. Si respira meglio”. La Pellegrini in vasca ha alzato la mano mostrando un bel cinque, visto che quella giapponese sarà la sua quinta Olimpiade: “Sono tante…”.

