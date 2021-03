Vela, in America's Cup è pareggio tra Luna Rossa e Team New Zealand

10 marzo 2021 a

a

a

Si chiude in risultato di parità la prima giornata del Match finale della 36^Americas’ Cup presented by Prada. Due prove disputate sul campo di regata E, tra la costa e l’isola di Waiheke, con vento da Nord di 13-15 nodi di intensità. Il via è arrivato alle 4 di questa notte ora italiana, con le due imbarcazioni - Luna Rossa e Team News Zeland - che si sono misurate nelle prime due regate nel mare di Auckland​​​​​​​.

De Rossi contro la Raggi: che errori sullo stadio e le Olimapidi. E a Pellegrini do un consiglio

Il primo round se l'è aggiudicato la barca neozelandese di Team New Zeland, con una partenza migliore che le ha consentito un vantaggio che il team italiano non è più riuscito a recuperare. La seconda prova è stata condotta fin dall’inizio da Luna Rossa, che ha vinto la partenza e si è portata subito in copertura, guadagnando metri sui tutti e sei lati e difendendo la destra del campo più favorita. Negli ultimi due lati i neozelandesi si sono messi in una posizione preoccupante grazie a una separazione nel quarto gate, che ha fatto recuperare qualche secondo, sia nel quinto gate che sulla linea di arrivo, attraversata solo 8 secondi dopo Luna Rossa.

La Roma stende il Genoa e sale in zona Champions League

A commentare la prima giornata di regata è stato Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa: "E’ stata una giornata importante e interessante perché c’era molta aspettativa da parte di entrambi i team e molta curiosità nel capire quali fossero le differenze tra le performance delle due barche. Abbiamo regatato in un range di vento, dai 13 ai 17 nodi, che è molto più favorevole alla loro configurazione, quindi aver visto che regatando bene possiamo batterli è una buona notizia per noi e ci dà ancora più confidenza. Sicuramente - ammette Sirena - abbiamo fatto degli errori, che domani analizzeremo con attenzione, ma la giornata si chiude in maniera positiva e ci dà molta carica”. Il calendario ora prevede un giorno di riposo per domani, poi andranno in scena due regate al giorno da venerdì fino a quando una barca non avrà vinto un totale di sette testa a testa, conquistando così il trofeo.

Rubano foto di ragazze e le usano per filmati porno, così dilaga il deepfake

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.