Formula1, la Ferrari svela la nuova SF21: spunta una novità sul colore della monoposto

10 marzo 2021 a

a

a

Svelata al pubblico la nuova vettura Ferrari che correrà in Formula 1 nella stagione 2021. Attraverso un evento diffuso sui canali on line della scuderia di Maranello è stata presentata la monoposto, denominata SF21, che presenterà una livrea innovativa: il posteriore è di colore amaranto, come quello della prima vettura da corsa Ferrari, la 125S, mentre il davanti ha il classico colore rosso Ferrari. La vettura reale è già in Bahrein dove il 12 marzo scatterà l'unica sessione di collaudi prima dell'avvio della stagione che partita il 28 marzo sempre sullo stesso tracciato.

Formula E Accelerate, giovedì sera via al quarto round della serie di corse online

Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha inaugurato così il nuovo veicolo: “E’ lei la protagonista di oggi, la monoposto che Leclerc e Sainz useranno quest'anno per la stagione 2021. E' una vettura che nasce dalla stagione dell'anno scorso. Ma abbiamo cercato di migliorarla in tutte le sue aree, l'aerodinamica è stata rivista, la power unit è completamente nuova. Novità anche nella livrea col posteriore che richiama l'amaranto della primissima vettura della Ferrari, la 125-S. Lo stesso colore che abbiamo usato l'anno scorso al Mugello per celebrare i nostri 1000 Gp. E' una stagione di tante sfide. Ripartiamo visivamente dalla nostra storia ma ci proiettiamo verso il futuro, sempre contraddistinto dal rosso Ferrari”.

Stadio della Roma, il Comune non cancella il progetto: decide il giudice

Entusiasta Charles Leclerc, uno dei due piloti della scuderia, che non vede l’ora di salirci a bordo: “La adoro, i colori mi piacciono, rispetto all’anno scorso sono più scuri e mi piacciono molto le sfumature di rosso nella parte posteriore della macchina. Le sfumature di verde? Sì, è stato un cambiamento dell’ultimo minuto ma inizio ad abituarmici a vederlo sulla macchina”. Con il monegasco ci sarà lo spagnolo Carlos Sainz, nuovo volto dopo l’esperienza alla McLaren: “Il verde non ce l’aspettavamo eh? È stato deciso una settimana fa. La macchina è dietro di noi e si sta preparando per i primi giri domani. Faremo dieci giri a testa. Sarà un primo inizio, poi da venerdì si fa sul serio. Sei pronto Charles?”. La scorsa stagione è stata più che deludente, da capire quanto questa nuova SF21 potrà essere competitiva per vincere.

La Roma spera dopo il 3-0 a tavolino con il Verona: a metà marzo si discute il ricorso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.