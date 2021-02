Atalanta-Napoli, Paura per Victor Oshimen: batte la nuca e sviene. Portato via in barella in ospedale

21 febbraio 2021 a

a

a

Grande paura per Victor Oshimen, l'attaccante nigeriano del Napoli. A pochi minuti dalla fine di una partita già rovinosa per il risultato (ha vinto l'Atalanta 4 a 2), in un contrasto Oshimen cade male e batte forte la nuca sul terreno di gioco, rimbalzando e ricadendo sul lato opposto.

L'Inter conquista il derby e va in fuga. Che tris al Milan

I giocatori non si accorgono di nulla, ma l'arbitro capisce subito che l'infortunio è serio, ferma il gioco. Corre da lui il medico del Napoli, lo trova svenuto e chiede subito l'intervento dei barellieri con gli altri giocatori intorno che si mettono le mani alla testa.

Il Covid si porta via Bellugi, campione pure nella malattia

Mentre lo portano sulla barella esanime, il medico chiede ossigeno da dargli sull'ambulanza, e la stessa corre subito verso l'ospedale con i rianimatori a bordo. Durante il tragitto però secondo fonti giornalistiche Oshimen ha ripreso conoscenza con sollievo dei sanitari che lo assistevano. Il giocatore è arrivato quindi cosciente in ospedale al Papa Giovanni di Bergamo, dove sarà sottoposto subito a una Tac e a tutti gli esami necessari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.