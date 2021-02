Diletta Leotta e quel gesto della mano che fa sognare il web

21 febbraio 2021 a

a

a

Diletta Leotta non smette mai di stupire. Soprattutto sui social. Questa volta posta su Instagram una foto che la ritrae con lo sfondo notturno della Città Eterna. Bellissima fasciata in un vestitino nero attillatissimo e con la gonna che più corta non si può.

Appoggiata a una ringhiera, la Leotta non si limita a sfoggiare tutte le sue forme mozzafiato ma fa di più. Accenna appena a un cenno con la mano con cui alza appena la sua gonna. E il web impazzisce. Like e commenti sognanti a gogò. Chissà cosa dirà il suo Can Yaman...

