Mondiali di sci a Cortina, nel gigante Luca De Aliprandini vince l'argento. È la seconda medaglia azzurra

Un'altra medaglia azzurra ai Mondiali di Cortina. L'ha conquistata Luca De Aliprandini che ha vinto la medaglia d’argento con il tempo complessivo di 2.37.88 nello slalom gigante iridato di Cortina 2021. L’azzurro porta la seconda medaglia italiana ai Mondiali dopo l'oro di Marta Bassino. L’oro è andato al francese Mathieu Faivre, mentre il bronzo all’austriaco Marco Schwarz. Uscito di gara il favorito dopo la prima manche il transalpino Alexis Pinturault. Più indietro gli altri azzurri con Riccardo Tonetti 12esimo e Giovanni Franzoni 14esimo, uscito di scena Giovanni Borsotti.

"Non so cosa dire, al traguardo quando ho visto il tempo mi è parso incredibile. Sembrava un tabù per me, ho detto ’o viene o non viene'. Sapevo che era difficile. È un sogno, un medaglia così in casa a Cortina. Quando ho visto secondo non riuscivo neanche a stare in piedi". Così De Aliprandini, a Raisport, dopo l’argento conquistato nel gigante ai Mondiali di Cortina. "Ho cercato di mettere in pratica quello di cui ho parlato con i tecnici", ha aggiunto sottolineando anche che il podio ha il sapore della rivincita. "Per anni siamo stati sempre criticati, alla fine ha pagato il lavoro. Grazie agli allenatori a tutte le persone che mi hanno aiutato", ha concluso.

Per il 31enne azzurro, originario di Cles, si tratta del primo podio in carriera. Ai mondiali di Are 2019, suo esordio iridato, è stato 20º nello slalom gigante, mentre a quelli di Cortina d’Ampezzo 2021 si è piazzato quinto nello slalom parallelo e ottavo nella gara a squadre. Il grande favorito della vigilia, il transalpino al Alexis Pinturault, primo al termine della prima manche, è uscito nella parte iniziale della seconda gettando al vento la possibilità di conquistare la sua terza medaglia d’oro al mondiale, dopo il primo posto nella gara a squadre di Saint Moritz 2017 e il podio più alto in combinata ad Are 2019.

Oro al connazionale Mathieu Faivre che ha preceduto di 63 centesimi De Aliprandini e di 87 centesimi Marco Schwarz.

