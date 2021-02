Sci Cortina 2021, Marta Bassino oro nel parallelo: prima medaglia per l'Italia

16 febbraio 2021 a

Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel parallelo femminile valevole per i Mondiali di sci alpino di Cortina 2021. La piemontese ha battuto in finale l'austriaca Katharina Liensberger, rimontando lo svantaggio accumulato nella prima manche. Per l'Italia è la prima medaglia in questa edizione dei Mondiali. Il bronzo è andato alla francese Tessa Worley che ha battuto nella finalina per il terzo posto l'americana Paula Moltzan.

L'Italia muove finalmente il medagliere iridato, ancora a secco fino all'impresa della cuneese. Fuori nelle qualificazioni del mattino le azzurre, Lara Dalla Mea e Laura Pirovano, mentre Brignone si è dovuta arrendere a Bassino nel derby azzurro dei quarti di finale.

