Lukaku è devastante, la Lazio s'inchina e l'Inter sorpassa il Milan in vetta

L’Inter non perdona la Lazio e s’impone 3-1 centrando un successo pesante che vale la vetta della classifica, a una settimana di distanza dall’importantissimo derby d’alta quota con il Milan (ora a -1). Non accadeva dall'anno del Triplete nerazzuro che l'Inter si trovasse in testa alla Serie durante il girone di ritorno.

Nella serata di San Siro sugli scudi un devastante Lukaku, autore di una doppietta e dell’assist per Lautaro: la squadra di Inzaghi non disdegna, ma la rete di Escalante non serve ad evitare un ko che interrompe una serie di sei vittorie consecutive. Carattere e personalità nell’avvio dei biancocelesti, ma il primo episodio della gara al 20’ va a favore dei nerazzurri: Hoedt si lascia scappare Lautaro e lo falcia in area di rigore, Fabbri non ha dubbi e indica il dischetto. Lukaku non sbaglia e fa 1-0 per l’Inter.

La squadra di Simone Inzaghi non si demoralizza e con pazienza tenta di produrre il proprio gioco, spaventando Handanovic al 38’ con un destro dal limite di Immobile, fermato in due tempi dal portiere sloveno.

A ridosso dell’intervallo, dal nulla, arriva il raddoppio molto fortunoso dell’Inter, ancora una volta con Lukaku che approfitta di un assist di rimpallo assolutamente casuale da parte di Lazzari. Inizialmente viene annullato per fuorigioco, poi con l’ausilio del Var Fabbri convalida la doppietta del belga.

Nella ripresa la Lazio prova ad aumentare i giri del proprio motore sfiorando la rete con Acerbi, che qualche istante più tardi invece rischia di combinare la frittata lanciando in porta Lautaro e Hakimi, quest’ultimo murato da un super intervento di Parolo. Passano pochi istanti e la squadra di Inzaghi torna in corsa con la deviazione di Escalante sulla punizione di Milinkovic, ma è un fuoco di paglia perché Lukaku è incontenibile e sverniciando Parolo in contropiede regala a Lautaro l’assist del 3-1, che di fatto richiude la gara e sigilla i 3 punti nerazzurri.

