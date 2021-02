Insigne rialza il Napoli, Juventus senz'anima

Il Var concede un rigore trasformato dal capitano. Gattuso salvo, Pirlo in castigo

Il Napoli a sorpresa batte la Juve e si porta al quarto posto insieme con Roma e Lazio. Gattuso salva la panchina, i suoi ragazzi giocano con il cuore e vincono la battaglia contro i campioni d'Italia. Finisce 1-0, decide un rigore di Insigne, non visto in mischia dall'arbitro Doveri ma concesso giustamente dal Var. Inutile gli attacchi di una Juve confusionaria che va a corrente alternata e ora si allontana dalle prime. Un'involuzione pericolosa, Gattuso batte Prilo e lo riporta sulla terra dopo essersi illuso di aver finalmente trovato la formula migliore per una Juve comunque deludente. Poche idee e una squadra senz'anima.. a Torino non sarà una settimana facile.

