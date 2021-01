Nicolò Zaniolo, sulla ex incinta e Madalina Ghenea parla la mamma. Il sospetto sulla carriera

Giada Oricchio 02 gennaio 2021 a

a

a

Nuovo capitolo nel caso del giocatore della Roma, Nicolò Zaniolo, che aspetta un figlio dall’ex fidanzata, mentre frequenta Madalina Ghenea. Adesso parla la mamma Francesca Costa: “Sara? Mai cacciata di casa. Quando mio figlio ha saputo della gravidanza era disperato e piangeva. La storia con Madalina? Non condivido”.

Il caso Zaniolo, rivelato dal settimanale "Oggi", è la nuova soap opera del mondo del calcio. Più che il campo, sta parlando il gossip e Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, 21 anni, talentuoso centrocampista in forza alla Roma, non ci sta. La donna, è intervenuta a “Radio Radio” e si è schierata a difesa del figlio: “Non è vero che Sara è stata cacciata di casa come dice la zia, è andata via dopo aver rotto con Nicolò perché la casa era di mio figlio, era normale che tornasse a casa sua. E’ stata lei a bloccarmi su Instagram, mentre con mio figlio si sono bloccati a vicenda. Noi l’abbiamo sempre trattata come una figlia, non è vero, come dice sempre la zia, che non sia stata accettata da noi”.

"A torso nudo con la mamma". Zaniolo, Capodanno e ancora polemiche La signora Zaniolo conferma però il retroscena di “Giornalettismo”: Sara Scaperrotta ha abortito a febbraio e ora è incinta per la seconda volta. “Lei diceva di non essere pronta, era felice dell’interruzione – dice ancora la donna -. Ora c’è un altro bambino di mezzo e Nicolò si occuperà di lui materialmente e con l’affetto di un padre, ma non ama più Sara. Quando mio figlio ci ha chiamato per dire della gravidanza era disperato e piangeva. Ci diceva: ho bisogno di voi. Siamo corsi a Roma da La Spezia. Nicolò ha lasciato la casa presa in affitto da Totti non per scappare da Sara, ma per scaramanzia: lì ha avuto due infortuni in un anno”. La mamma del calciatore ne ha anche per l’attrice Madalina Ghenea, 11 anni più grande del promettente Zaniolo: “Non siamo assolutamente d’accordo con questa relazione, lei è poco più piccola di me, purtroppo la storia è uscita e non possiamo farci niente. Cerchiamo di farlo ragionare in tutti i modi, lo seguiamo 24 ore al giorno, ma abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera”. Secondo alcune indiscrezioni, la Ghenea era all’oscuro delle due gravidanze della Scaperrotta e dei battibecchi familiari e sembra che, adesso, abbia chiesto una pausa di riflessione al ragazzo.

Video su questo argomento Fonseca: "Zaniolo? Non entro nella vita privata dei giocatori, qui è un professionista"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.