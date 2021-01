Zaniolo chiude i social, la Ghenea no. Il post definitivo della showgirl

Filippo Biafora 03 gennaio 2021 a

a

a

Basta con i social, testa soltanto al campo. Dopo le polemiche degli ultimi giorni per la fine della storia con Sara Scaperrotta, sua ex fidanzata attualmente incinta, e l’inizio del flirt con Madalina Ghenea, Nicolò Zaniolo ha deciso di mettere un punto alle tante voci e ai gossip, decidendo di disattivare (ancora risulta visibile) il proprio account Instagram.

“Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account e vi abbraccio” il messaggio pubblicato dal numero 22 della Roma tramite il profilo della madre, Francesca Costa, che nelle scorse ore aveva cercato di chiarire il punto di vista del figlio tramite un’intervista radiofonica. Zaniolo ha preso la decisione per cercare di concentrarsi soltanto sulla riabilitazione dopo l’operazione al crociato subita lo scorso settembre: a dicembre il classe 1999 ha ricevuto l’ok dal dottor Fink - il chirurgo che lo ha operato ad Innsbruck - ad aumentare i carichi di lavoro ed ha perciò iniziato a correre sul tapis roulant, puntando a tornare in campo ad inizio aprile.

Zaniolo e il figlio in arrivo dall'ex fidanzata Sara: "Mi assumerò le mie responsabilità"

A prendere posizione non è stato però soltanto Zaniolo, ma anche la stessa Ghenea, che ha avuto parole dolci per il calciatore giallorosso, ma ha anche specificato l’esatto stato della relazione: “Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sanno tutti. Come ha scritto lui lo scrivo anche io, sono felice di questa conoscenza. È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto, non siamo fidanzati. Io di solito mi fidanzo dopo un anno di conoscenza, non dopo 25 giorni”.

"A torso nudo con la mamma". Zaniolo, Capodanno e ancora polemiche

L’auspicio di tutti i coinvolti, dei tifosi della Roma e della società stessa è che questa storia cada nel dimenticatoio e che d’ora in avanti si parli soltanto delle gesta calcistiche di Zaniolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.