C'è Posta Per Te, Nicolò Zaniolo e mamma Francesca per il tifoso: lacrime e panico regali

Nicolò Zaniolo è il protagonista dell’ultima storia della quarta puntata di “C’è Posta per Te”, il people show di Maria De Filippi in onda sabato 30 gennaio. Ma i social polemizzano per la presenza di Francesca, la mamma del calciatore.

Maurizio ha mandato a chiamare Alessandro, il figlio dell’ex compagna Monia, morta all’improvviso per una grave malattia. L’uomo gli vuole urlare tutto il suo amore: “Tu che eri parte di Monia, sei parte di me. La nostra era una giostra festosa, poi all’improvviso si è rotta. Quando mi hai visto la prima volta eri un bambino, ti sei fidato subito e ricordo che davanti alle patatine fritte con le mani sporche di maionese, mi hai chiesto se potevi chiamarmi papà. Sono corso in bagno ad asciugarmi le lacrime per la gioia, ancora oggi quando mi chiami papà mi sciolgo. Il tuo compleanno è festa nazionale per me e il nostro dolore ci unirà per sempre. Non ti lascerò mai solo, io e te ci siamo scelti tanti anni fa, sei il figlio perfetto”. E se il 18enne trattiene le lacrime, il padre piange a dirotto toccando il cuore dei telespettatori. Poi la sorpresa: il campioncino della Roma, Nicolò Zaniolo. Il centrocampista è emozionato: “Non sono io un esempio per te, ma lo sei tu per me. Tu e Maurizio siete degli esempi di vita. D’ora in poi avrai una persona vicina a te, quando vuoi scrivimi su Instagram, ti aspetto a Trigoria”, mentre la mamma si complimenta con Maria De Filippi: “Ti seguo da sempre e sono orgogliosa che mio figlio ora sia qui a fare una sorpresa a due persone tanto meravigliose”.

Zaniolo pasticcia un po’ con i regali, per fortuna c’è la mamma che consegna a Maurizio una cifra per recuperare un po’ di serenità. Il colpo di scena lo riserva Maria De Filippi che chiama a sé Alessandro e su un biglietto scrive la vera somma donata: “Ci tengo a specificare che non sono io, sono proprio loro a darveli. Sono tanti”. I social sono incantati dal “cucciolo” Alessandro (in 10 minuti hanno trovato il profilo Instagram e scoperto che è fidanzato, nda), un po’ meno dalla presenza della mamma di Nicolò Zaniolo: “Non capisco perché sia lì”, “Ma cosa c’entra?”, “Perché è in studio?!”, “E’ venuta per controllare che il figlio non metta incinta nessuno dietro le quinte”, “Non i più adatti a parlare di famiglia”.

