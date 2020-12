Mike Tyson contro Vincenzo Cantatore, pugni al Colosseo: arriva la super-sfida

Massimiliano VItelli 27 dicembre 2020 a

Fuori i secondi. E dentro due numeri uno. Mike Tyson è tornato sul ring facendo impazzire di gioia i suoi tantissimi ammiratori e presto potremmo vederlo anche a Roma. A lanciare la sfida, Vicenzo Cantatore, che tramite il suo entourage ha già contattato l'ex -campione del mondo dei pesi massimi ed incassato un si che apre la strada ad un incontro memorabile. La data non è ancora stata ufficializzata, ma potrebbe essere quella del 17 giugno (per coincidenza, l'anniversario della vittoria del terzo scudetto della Roma). Tyson, dopo quindici anni di inattività, è salito sul ring a fine novembre per un match -esibizione contro un'altra vecchia gloria, Roy Jones Jr. Il risultato di parità non deve ingannare. Nessuna combine, ma solo un accordo di evitare un Ko. «Ho seguito con molta attenzione l'incontro - spiega Vincenzo Cantatore a II. Tempo - ed ho visto Tyson meglio di come mi sarei aspettato. Portabene i col pie fisicamente è già in grande forma». L'obiettivo del pugile leccese non è l'inizio di una seconda carriera. «Salire sul ring contro Mike sarebbe il coronamento di un sogno. Lui èil mio idolo, da guando abbiamo iniziato a lavorare a questo match non penso ad alto». Cinquantaquattro anni compiuti il 30 giugno, Tyson sogna invece un nuovo inizio ed pronto a girare il pianeta per combattere con la grinta di sempre. «Quando gli abbiamo proposto Roma - confida Cantatore - è stato subito entusiasta, del resto come si potrebbe non esserlo? L'idea è di allestire il ring al Colosseo, sarebbe una location da film». Nonostante una grande carriera alle spalle, non deve esse re una passeggiata accettare di fare a pugni con un killer come Tyson. Vincenzo Cantatore, però, non mostra il minimo timore. «È un campione, ti farebbe male anche se di desse un pugno per scherzare. Pere) amo le sfide e sono pronto a mettere tutto me stesso in questa». Per farlo, ci sarà bisogno di un programma di allenamenti molto serio. «Andre) in ritiro - spiega il quasi cinquantenne - probabilmente nella zona del monte Livata. Li, l'aria è buona e c'tanta tranquillità. Il posto ideale per allenare il fisico e lamente». La prossima settimana, i due entourage si sentiranno ancora via intemet, ma nell'immediato futuro, appena la pandemia dovuta al Covid-19 lo permetterà, Cantatore volerà negli USA per il primo faccia a faccia. «Sono molto ottimista confida - aver già trovato le coperture economiche è un passaggio fondamentale. Ora non resta che mettere nero su bianco e prepararmi alla sfida». Che detta così sembra una cosa facile come andare a fare una passeggiata all'ombra di quel Colosseo pronto a diventare per una none il ring più affascinante e suggestivo del mondo.

