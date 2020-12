Ecco Bryan Reynolds, il terzino texano che ha stregato i Friedkin

Filippo Biafora 18 dicembre 2020 a

Nome: Bryan. Cognome: Reynolds. Luogo di nascita: Fort Worth, Texas, lo stato dei Friedkin pronti a confezionare in questi giorni il primo vero colpo di mercato della nuova proprietà Usa. Uno degli obiettivi più concreti della Roma per il mercato di gennaio è infatti il terzino destro in forza al Fc Dallas, squadra della MLS americana.

Reynolds è un terzino destro classe 2001 ed è pronto al grande salto in Europa dopo aver convinto tutto con le sue prestazioni nella lega statunitense e con la maglia delle giovanili della nazionale a stelle e strisce. Il diciannovenne è da tempo sul taccuino di numerosi osservatori italiani ed europei e viene reputato da molti un talento ed un giocatore che ha molti margini di prospettiva. Grazie alla sua altezza di 190 cm il ragazzo è dotato di una grande fisicità e si contraddistingue in campo per le sue doti offensive: le sue armi migliori sono il dribbling - ama puntare il diretto avversario e cercare di creare la superiorità numerica sulla fascia - e il cross, avendo un piede educato.

Come tanti giovani laterali difensivi deve necessariamente lavorare nella fase di non possesso e disciplinarsi dal punto di vista tattico, ma il suo possibile acquisto può rappresentare una valida alternativa a Karsdorp, dietro al quale può crescere e migliorare con calma.

