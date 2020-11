Maradona, l'omaggio di Bruno Conti tra lacrime e fiori nei Quartieri Spagnoli a Napoli

29 novembre 2020 a

Quando era un attaccante giallorosso lo aveva sfidato tante volte ma soprattutto erano amici. Per questo motivo il dirigente della As Roma Bruno Conti ha voluto rendere omaggio a Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli a Napoli. Il commovente ultimo saluto tra lacrime e fiori sotto il murales dedicato al Pibe de Oro nella sua amata città campana. Conti si è inginocchiato, poi un minuto di silenzio mentre deponeva l'omaggio floreale a forma di prato col numero 10 e infine i cori per Maradona.

