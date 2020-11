25 novembre 2020 a

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha proclamato il lutto cittadino per la morte di Diego Armando Maradona. E anche il Napoli è in lutto per la morte di Diego Armando Maradona, scomparso all’età di 60 anni.

Il club campano sui propri profili social ha cambiato il colore del logo, dal classico azzurro a nero, con la N di Napoli in bianco.

