Totti curato da Zangrillo, gli hater si ribellano: "Salva solo i ricchi"

20 novembre 2020 a

a

a

"Ne usciremo migliori" è uno degli slogan che più ha preso piede dopo l'esplosione della pandemia. Queste parole però rischiano di rimanere una mera frase fatta come tante altre. Basta affacciarsi sui social network per leggere ogni giorno migliaia di commenti carichi di rabbia sotto a post di qualsiasi genere. Ad esempio quello pubblicato oggi da Francesco Totti.

L'ex capitano della Roma ha comunicato tramite il suo profilo Instagram di essere guarito dal Coronavirus dopo aver combattuto per 15 giorni con una polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov 2. Nel post Totti ha ringraziato i medici che lo hanno seguito: "Adesso che tutto è passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale al Prof. Alberto Zangrillo alla Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti. Il Covid si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni".

Finalmente una buona notizia per Totti - che poco più di un mese fa aveva perso il padre Enzo - che è stata accolta da centinaia di messaggi d'amore dei tifosi della Roma e non. Non tutti però hanno reagito allo stesso modo. Diversi utenti infatti hanno pubblicato commenti polemici, volti a sottolineare la disparità di trattamento rispetto ad un paziente comune. "Il Covid si batte anche con gli sghei e le giuste cure... se mi ammalo io e chiamo Zangrillo mi manda a... " si legge in un commento, a cui ne segue un altro rivolto al Professore: "Per Zangrillo il Covid esiste solo per i pazienti che superano i duecentomila euro di reddito annuo".

C'è anche chi esprime il proprio pensiero in maniera più soft: "Felice per te, ma purtroppo non tutti sono seguiti dal proprio medico e si ritrovano in ospedale dopo aver avuto la febbre alta per giorni". Le polemiche hanno coinvolto anche il tema tamponi: "Noi comuni mortali non abbiamo diagnosi tempestive e mancano anche i tamponi!". I messaggi d'affetto per Totti rimangono comunque in netta maggioranza, ma anche nel giorno della sua guarigione l'ex numero 10 ha dovuto sopportare l'ennesima polemica inutile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.