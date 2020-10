Immobile show, la Lazio stende il Borussia. Esordio da urlo in Champions

20 ottobre 2020 a

La Lazio trionfa alla prima partita di Champions in casa contro il Borussia Dortmund per 3-1. A segno Immobile al 6’, i biancocelesti raddoppiano poi al 23’ grazie all’autorete del portiere Hitz. Nel secondo tempo va a segno Haaland per i tedeschi al 71'. Chiude i conti Akpa-Akpro su assist proprio di Immobile. Non ci poteva essere esordio migliore per gli uomini di Simone Inzaghi dopo la brutta partita con la Sampdoria in campionato.

