Il coronavirus continua a contagiare anche la Roma: positivo il terzino Calafiori

Filippo Biafora 17 ottobre 2020 a

a

a

Altra positività in casa Roma dopo quella riscontrata a Diawara in seguito agli impegni con la nazionale della Guinea. Riccardo Calafiori, terzino sinistro dei giallorossi, è infatti risultato positivo al Covid-19 nel giro di tamponi che come da protocollo è stato effettuato a 48 ore dall’impegno di campionato contro il Benevento.

Il giovane laterale ha annunciato di aver contratto il Coronavirus tramite un post su Instagram: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid19 e ora dovrò osservare il periodo di quarantena. Ci tengo comunque a rassicurare i miei amici e le persone che mi seguono, fortunatamente mi sento bene e non vedo l’ora di tornare in campo! Nel frattempo per qualche partita farò il tifo da casa. Forza Roma!”.

Negli scorsi mesi erano risultati positivi e poi guariti Mirante, Carles Perez, Bruno Peres e Kluivert, ora in prestito secco al Lipsia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.