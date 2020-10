Roma, Diawara positivo al Covid al rientro dalla nazionale: mi sento bene

12 ottobre 2020 a

Giornata negativa in casa Roma. Amadou Diawara è infatti risultato positivo al coronavirus come annunciato dallo stesso centrocampista guineano, assente da Trigoria negli ultimi giorni perchè convocato in nazionale: «Ciao a tutti - ha scritto l’ex Napoli sul suo profilo instagram - stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister il prima possibile».

Oggi, dopo i tre casi di positività nel settore giovanile, la prima squadra di Paulo Fonseca si è sottoposta ad un ciclo di tamponi. Domani è in programma la ripresa degli allenamenti a Trigoria in vista del match della quarta giornata di Serie A contro il Benevento all’Olimpico domenica 18 ottobre alle 20:45.

