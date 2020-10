Difende un senzatetto e gli regala cento sterline. Salah super generoso

Massimiliano Vitelli 07 ottobre 2020 a

Ennesima dimostrazione di generosità di Mohamed Salah, che mostra ancora una volta la sua sensibilità aiutando un senzatetto nei pressi dello stadio del Liverpool. L'episodio, immortalato dalle telecamere di sorveglianza e poi raccontato dallo stesso clochard, è avvenuto all'interno di una stazione di benzina dove il calciatore si era fermato a fare rifornimento alla sua auto. Sceso per utilizzare la pompa self-service (l'impianto era chiuso), l'ex-romanista si è trovato davanti una scena davvero sgradevole. Una gang di ragazzi, infatti, stava molestando David Craig, un cinquantenne che dopo essersi separato dalla moglie è caduto in disgrazia. Salah è quindi intervenuto, riuscendo ad allontanare i balordi senza arrivare ad una colluttazione. Ma questo non gli è bastato.

Capito in fretta lo stato di forte disagio di Craig, l'attaccante dei Reds si è recato subito al bancomat e ha prelevato cento sterline che ha poi consegnato all'uomo. "Un gesto che non dimenticherò mai - ha spiegato Craig ai giornalisti - lo stimavo già, sia come uomo sia come calciatore. Ma ora per me è proprio un supereroe".

