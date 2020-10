Champions League, subito Ronaldo contro Messi. Inter trova Real Madrid

01 ottobre 2020 a

Subito Cristiano Ronaldo contro Leo Messi, l'Inter contro il Real Madrid e l'Atalanta che affronta il Liverpool. E' stato un sorteggio tutto sommato positivo per le quattro squadre italiane impegnate nella fase a gironi della Champions League. Nella casa del calcio di Nyon, sede dell'UEFA, nel corso di una cerimonia sobria visti i tempi di pandemia le mani di Didier Drogba e Florent Malouda sono state benevole, in particolare con la Lazio che ha trovato forse il girone più equilibrato ma anche senza autentiche big. Venerdì la UEFA renderà noto il calendario completo della fase a gironi, che inizierà il martedì 20 ottobre e si concluderà mercoledì 9 dicembre.

L'accoppiamento più affascinante è ovviamente quello che metterà di fronte Juventus e Barcellona nel Gruppo G, con i due fuoriclasse Ronaldo e Messi che torneranno ad affrontarsi in Europa per la prima volta dalla semifinale di Champions League fra Real Madrid e Barcellona della stagione 2010/11. È la prima volta, invece, che i due si affrontano nella fase a gironi. Il confronto fra Juve e Barcellona è ormai diventato un classico nelle ultime stagioni di Champions, è stata anche la finale del 2015 vinta dai blaugrana a Berlino. "Sarà una grande sfida e sarà affascinante perché mette di fronte quelli che secondo me ancora oggi sono i due migliori giocatori del mondo, Ronaldo e Messi", ha commentato Pavel Nedved. Ci sarà anche l'immediato ritorno di Pjanic a Torino, da ex. Lo stesso dicasi per Arthur a Barcellona. Sulla carta decisamente inferiori le altre due avversarie, la Dynamo Kiev di Mircea Lucescu (la Juve ha vinto tre e pareggiato uno dei quattro precedenti) e gli ungheresi del Ferencvaros che tornano a giocare la Champions dopo 25 anni.

E' andata bene, ma poteva andare anche meglio, all'Inter inserita nel Gruppo B insieme a Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter e Borussia Mönchengladbach. I nerazzurri hanno battuto 3-1 i Blancos nella finale di Coppa dei Campioni 1964, mentre nella prima fase a gruppi della stagione 1998/99 di Champions entrambe le squadre si sono imposte nella sfida casalinga. L'Inter tornerà al Bernabeu per la prima volta dopo lo storico Triplete del 2010. Una sfida che sentirà in modo particolare Hakimi, il neo acquisto nerazzurro arrivato proprio dal Real Madrid. Antonio Conte e i suoi ragazzi ritrovano sulla loro strada anche lo Shakhtar, travolto con un netto 5-0 nella recente semifinale di Europa League. Avversario alla portata ma non da sottovalutare è il Borussia Mönchengladbach, squadra tedesca da qualche anno tornata ai fasti di un tempo. Insomma, l'Inter ha tutte le carte in regola per passare il turno.

Un girone affascinante è quello che vedrà protagonista l'Atalanta, alla sua seconda storica partecipazione in Champions League. Dopo la semifinale sfiorata in agosto a Lisbona, contro il PSG, i ragazzi di Gasperini affronteranno altre due nobili del calcio europeo. Il Liverpool ha vinto la Champions nel 2019, mentre quest'anno ha puntato tutte le sue energie sulla Premier League infatti dominata. L'Ajax è invece nell'ennesima fase di transizione da una generazione di talenti all'altra. Dopo De Ligt e De Jong, infatti, quest'anno è andato via anche Van de Beek. Una squadra comunque dal grande blasone e non certo da sottovalutare. I nerazzurri orobici non hanno mai affrontato Liverpool e Ajax nella loro storia. Un gradino, se non due, sotto ci sono poi i danesi del Midtjylland.

Può sorridere decisamente la Lazio, che inserita in terza fascia ha evitato tutte le big più pericolose inserite nelle prime due urne. I biancocelesti di Simone Inzaghi, che tornano nella fase a gironi di Champions League dalla stagione 2007/08 quando arrivarono ultimi. Zenit San Pietroburgo e il Borussia Dortmund del ciclone Haaland sono squadre di buon livello, ma allo stesso tempo alla portata di una Lazio che deve però ritrovare brillantezza. Sulla carta inferiore il Club Brugge, comunque avversario da non sottovalutare. "La prima impressione è quella di un girone positivo, la Lazio può giocarsela con le tre squadre sorteggiate, tutte con molta esperienza europea", ha commentato il ds Ighli Tare. "L'importante sarà farsi trovare pronti ed affrontare tutto con la giusta cattiveria. Il livello sarà alto - ha aggiunto - come l'Atalanta di ieri. Dovremo onorare la maglia con grande orgoglio e vivere questa esperienza con grande entusiasmo e serenità".

Per quanto riguarda gli altri gruppi, senza squadre italiane, sfida di grande fascino quella fra il Bayern Monaco campione d'Europa e l'Atletico Madrid nel Girone A. Le altre due squadre del girone, Salisburgo e Lokomotiv Mosca proveranno a dare filo da torcere ma sembrano destinate a lottare per un posto in Europa League. Meno scontato del previsto potrebbe essere il Girone C, in cui il Manchester City di Pep Guardiola affronterà i portoghesi del Porto, i greci dell' Olympiacos e i francesi dell'Olympique Marsiglia. Con il ritorno del pubblico (anche se solo al 30% della capienza, ndr) sicuramente i campi di Atene e Marsiglia saranno fra i più caldi e insidiosi. Nel Gruppo E Siviglia e Chelsea sembrano sulla carta un gradino sopra i russi del Krasnodar e i francesi del Rennes. Nel Gruppo H, infine, PSG e Manchester Utd dovranno fare i conti con il temibile RB Lipsia (semifinalista dell'ultima edizione) e con i turchi del Basaksehir.

