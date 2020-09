Il Covid fa tremare la serie A. Cosa rischia il campionato

29 settembre 2020 a

Il Covid-19 minaccia la Serie A. La notizia dei 14 casi al Genoa tra giocatori e staff preoccupa non solo la società ligure e il Napoli, sceso in campo domenica scorsa contro i rossoblù ma tutto il calcio italiano. Per il momento dalle istituzioni arrivano rassicurazioni sul regolare svolgimento della terza giornata, in programma nel weekend, ma c’è attesa per conoscere i risultati dei nuovi esami medici effettuati dalle due società per capire quanto il virus si sia diffuso. Sospesi gli allenamenti, chiuso e sanificato il centro sportivo e avviati i test anche sul personale esterno al gruppo squadra, il Genoa ha intanto già avanzato la sua idea sul prossimo match, in programma sabato pomeriggio alle ore 18 contro il Torino.

«Abbiamo avvisato immediatamente Lega e federazione senza fare alcuna richiesta. Ci aspettiamo però decisioni coerenti con il momento e nell’interesse di tutti - ha spiegato il direttore generale del club ligure, Flavio Ricciardella, ai microfoni di Sky - Oggi non possiamo allenarci, probabilmente nemmeno nei prossimi giorni, quindi affrontare una partita sembra difficile».

