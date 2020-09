Caos stadi, Sileri: "All'Olimpico 25mila spettatori". Ma c'è l'incognita Cts. Venerdì il vertice

La discussione con i governatori delle Regioni per allargare la capienza degli impianti oltre gli attuali mille posti

La capienza degli stadi potrebbe essere presto allargata e all'Olimpico si potrebbe consentire l'accesso anche di 20-25mila spettatori. A sostenerlo è il viceministro della Salute Pier Paolo Sileri, intervistato a "Un giorno da pecora". "Io penso che l’ingresso ai tifosi si può portare ad un terzo della capienza dello stadio. Nel caso dell’ Olimpico, ad esempio, che può contenere circa 80 mila persone, io penso che l’ingresso potrebbe essere consentito a circa 20 o 25 mila tifosi" ha detto Sileri.

Sul tema è intervenuto anche il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: "La novità di queste ore è che ieri, in un incontro che abbiamo avuto col presidente Bonaccini e con tutte le rappresentanze delle altre discipline, non solo il calcio, abbiamo condiviso la necessità di un protocollo che dovrebbe essere approvato domani all’unanimità dalla Conferenza Stato-Regioni e quindi poi essere sottoposto venerdì al Cts per la riapertura graduale in sicurezza di tutte le competizioni sportive, dalle serie principali a quelle minori" ha dichiarato il Ministro rispondendo in Question Time sulla apertura degli stadi per le manifestazioni sportive. Spadafora ha ricordato che si terrà sempre conto «dei dati che arriveranno dall’impatto della riapertura delle scuole su tutto il sistema Paese», evidenziando che «l’obiettivo è riavere i tifosi negli stadi e in tutti gli impianti sportivi, ma lo dobbiamo fare rispettando e dando della regole uniformi a tutti».

