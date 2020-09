Ora è ufficiale la Roma perde 3-0 a tavolino con il Verona

Alessandro Austini 22 settembre 2020 a

a

a

Ora è ufficiale. La Roma ha perso 3-0 a tavolino la gara di Verona, per aver schierato Amadou Diawara che non era stato precedentemente inserito dal club giallorosso nella rosa degli over 22 consegnata alla Lega di Serie A.

Il Giudice Sportivo non ha potuto far altro che applicare il regolamento, nonostante si tratti di una dimenticanza in buona fede della Roma.

Nelle motivazioni della sua decisione, il giudice Gerardo Mastrandrea specifica che «considerato che la società Roma ha impiegato un calciatore non iscritto nella Lista dei 25 comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un »over 22«, in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del comunicato ufficiale Figc N. 83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con comunicato ufficiale Figc n. 76 del 21 giugno 2018; ritenuto, pertanto, di dover applicare la sanzione della perdita della gara prevista al punto 9 del detto comunicato Ufficiale Figc N. 83/A; delibera di sanzionare la società Roma con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3».

Il club giallorosso è intenzionato a presentare ricorso, facendo leva sulla mancanza di vantaggi ottenuti schierando Diawara, visto che nella rosa c'erano quattro posti liberi per inserirlo. Ma i margini per una vittoria sono davvero esigui. L'era Friedkin non poteva cominciare in modo peggiore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.