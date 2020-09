Farò cose carine. A Totti scappa la battuta sulla Roma

22 settembre 2020 a

a

a

«Il mio futuro? Farò delle cose carine...». Così Francesco Totti al TGR Lazio parla del suo possibile impegno nella Roma con la nuova proprietà che fa capo ai Friedkin. Chiamato a dare qualche anticipazione, l’ex caitano giallorosso con un sorriso glissa: «Ormai lo sanno tutti!».

Totti super romantico con dedica a Ilary

Fresco campione d’Italia di calcio a 8, è tornato in campo con la sua squadra nella Supercoppa, persa alla fine proprio contro la Lazio. «Con la Lazio è sempre un derby, ma è diverso, si tratta di due categorie abbastanza diverse, per me è piacevole incontrare ragazzi così giovani, mi gratifica». Prima del match ha fatto anche qualche scambio con il figlio Cristian, «sta a lui decidere quale sport vorrà fare, l’importante è che lo faccia con la passione, la determinazione e la voglia che ho avuto io - dice Totti - Gli insegnerò i valori dello sport». Per l’ex Core de Roma, l’età anagrafica conta poco: «Si può giocare finchè c’è voglia, testa e fisico. Quando c’è questa alchimia puoi fare tutto» conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.