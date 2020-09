Milik alla Roma, l'attaccante vola in Svizzera per le visite mediche

Filippo Biafora 18 settembre 2020 a

Destinazione Samaden. Arkadiusz Milik è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la Roma e questa mattina, in compagnia del suo agente David Pantak, è partito da Ciampino alla volta di Samaden (Svizzera) per svolgere la prima parte di visite mediche con il club giallorosso. A Trigoria hanno scelto nuovamente il professor Fink, lo stesso che pochi giorni fa ha operato Nicolò Zaniolo al ginocchio, per una visita ortopedica approfondita, visto che il centravanti polacco nelle passate stagioni ha subito un doppio intervento al legamento crociato anteriore, una volta quello della gamba destra e un'altra quello della sinistra.

Intanto nella Capitale Fabrizio De Vecchi, intermediario dell'affare, sta cercando di risolvere le ultime pendenze con il Napoli, con De Laurentiis che per ora non è intenzionato a fare sconti sulla questione delle multe comminate a tutta la squadra partenopea dopo l'ammutinamento dello scorso novembre. Intanto però il presidente del Napoli ha dato l'ok per far partire Milik per le visite mediche, un segnale che dà fiducia a tutti in vista di una probabile fumata bianca.

