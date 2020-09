Disastro Ferrari anche al Mugello. Hamilton trionfa, rosse nelle retrovie

13 settembre 2020 a

Novantesima vittoria in carriera per Lewis Hamilton nel Gp di Toscana, in un Mugello funestato da incidenti e ritiri. Secondo Valtteri Bottas, che ha combattuto bene contro il boss Lewis ma alla fine ha dovuto cedere il passo alla superiorità dell’inglese. Terzo posto e primo podio per Alexander Albon su Red Bull. Ancora malissimo, e proprio al Mugello che l’ha vista crescere, per la Ferrari.

Charles Leclerc chiude all’ottavo posto, grazie ai 5 secondi di penalità inflitti a Kimi Raikkonen protagonista di un’ottima gara con la sua Alfa Romeo. Decimo Sebastian Vettel sull’altra Rossa. Ferrari precedute anche da Daniel Ricciardo su Renault, Sergio Perez su Racing Point, Lando Norris su McLaren e Daniil Kvyat su Alpha Tauri. Quella odierna è la 90esima vittoria in carriera di Hamilton, a -1 dal record assoluto detenuto da Michael Schumacher. Il fuoriclasse inglese consolida sempre di più il primato nella classifica del Mondiale. Prossimo appuntamento con la F1 il 27 settembre con il Gran Premio di Russia, a Sochi.

