Poker servito dalla Roma a Frosinone: a segno Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkhitaryan

Buona anche la seconda per la Roma di Fonseca. Nell'amichevole pre-stagionale disputata in casa del Frosinone la squadra giallorossa ha vinto per 4-1, calando il secondo poker in pochi giorni dopo quello con la Sambenedettese. I giallorossi hanno mostrato una buona intensità nella prima frazione di gioco, in cui sono arrivate tutte e quattro le reti ed è stato messo in campo un pressing molto alto nella fase di recupero palla.

I gol sono stati siglati da Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkhitaryan, mentre il Frosinone ha trovato la marcatura nella ripresa con un colpo di testa di Dionisi, bravo a battere Mirante. Il prossimo test che attende la Roma è quello con il Cagliari: gli uomini di Fonseca se la vedranno con l'ex Di Francesco sabato pomeriggio, per quella che sarà l'ultima partita prima dell'esordio in campionato contro il Verona.

