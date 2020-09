Accordo storico tra i presidenti di Serie A: entrano i fondi stranieri nella Lega

09 settembre 2020 a

Ora è ufficiale: i fondi stranieri entrano nella Serie A di calcio. I presidenti dei 20 club hanno votato all'unanimità in assemblea per la creazione di una Media Company che si occuperà della commercializzazione dei diritti tv del campionato italiano.

Nessuna decisione ancora sulle due offerte pervenute dalla cordata Cvc, Advent e Fsi (da 1,625 miliardi per il 10%) e dal duo Bain-Nb Renaissance (1,35 miliardi sempre per il 10%): la volontà è quella di approfondire le proposte di entrambe le cordate, per sceglierne una a breve. Bocciate invece le offerte di finanziamento. Ora il contratto dei diritti tv per il trienno 2021-2024. Addio al Canale della Lega, sarà una newco a trattare con i broadcasters.

