04 settembre 2020 a

a

a

Lionel Messi resta al Barcellona: lo ha annunciato lo stesso attaccante argentino in un’intervista esclusiva a goal.com. «Ma volevo andarmene», ha precisato la Pulce.

Messi-Barcellona ai titoli di coda, dall'Argentina “Sarà addio”

«La gestione di Bartomeu al Barcellona è un disastro. Resto perché non mi è stato permesso di andar via e non voglio iniziare una battaglia legale col club».