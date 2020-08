Pirlo chiama Nesta per il posto da vice allenatore: vieni alla Juve

Giada Oricchio 22 agosto 2020 a

Andrea Pirlo, il nuovo allenatore della Juventus, chiama gli amici fidati per aprire il suo ciclo vincente a Torino e l'ultimo nome è quello di Alessandro Nesta, ex milanista ed ex Nazionale italiana. Dopo aver convinto Roberto Baronio e Igor Tudor a entrare nel suo staff, Pirlo sta andando in pressing su Nesta che attualmente allena il Frosinone.

Secondo radio mercato, l'ex difensore avrebbe rimandato ogni discorso a dopo i playoff di serie B che lo vedevano impegnato con lo Spezia. Il Frosinone ha perso la promozione in serie A e Nesta potrebbe decidere di cambiare aria e tornare nell'élite del calcio. Il dilemma è: meglio essere il secondo allenatore della Juventus o il primo in un'altra squadra?