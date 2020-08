Mirante positivo al coronavirus: "Sono in isolamento ma sto bene"

19 agosto 2020 a

Il coronavirus spaventa la Roma. Dopo la positività riscontrata per due ragazzi della Primavera tornati dalla Sardegna, c'è un caso in prima squadra: Antonio Mirante è risultato positivo al test.

stato lo stesso portiere giallorosso ad annunciarlo con le "stories" sul suo profilo Instagram: «Ciao a tutti - dice Mirante nel video - come alcuni di voi sapranno sono purtroppo risultato positivo al test del Covid-19. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo come febbre e tosse. Sono in isolamento e spero di guarire presto per iniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando».

La Roma si radunerà a Trigoria il 27 agosto per le visite e dal giorno dopo partiranno gli allenamenti. Da ieri nel centro sportivo è scattato un piano d'emergenza per sanificare di nuovo gli ambienti e assicurarsi che non ci siano altri contagiati tra coloro che hanno avuto contatti nei giorni scorsi con i ragazzi della Primavera contagiati.