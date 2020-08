Rudi Garcia, l'urlo per i tifosi della Roma: ce l'abbiamo fatta

Sullo stesso argomento: Cr7 non basta: la Juve batte il Lione ma è fuori dalla Champions

Questa sì che è una sorpresa. Rudi Garcia, tecnico del Lione ed ex allenatore della Roma, ha festeggiato l'eliminazione della Juventus dalla Champions League con un messaggio per i tifosi giallorossi. Ieri sera, il Lione ha perso il ritorno degli ottavi di Champions contro Cristiano Ronaldo e compagni per 2-1, ma forte dell'1-0 dell'andata, ha passato il turno. Un'umiliazione che costerà a Maurizio Sarri la panchina. Oltre al danno anche la beffa.

Nel post partita, Rudi Garcia, che ha lasciato il cuore nella capitale, ha urlato con un sorriso a 52 denti e pugno alzato: "Ho un messaggio per i miei amici di Roma e della Roma: ragazzi ce l'abbiamo fattaaaa". È noto che la rivalità tra i tifosi della Juventus e quelli di Roma, Inter e Napoli sia molto sentita.