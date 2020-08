Lazio, tutto fatto per l'esterno Fares

Sullo stesso argomento: Festa Ciro, beffa lazio

Alla Spal sette milioni di euro più uno di bonus: era una richiesta di Inzaghi

Daniele Rocca 04 agosto 2020 a

Tutto fatto per il colpo Fares. La trattativa è in dirittura d’arrivo, mancano gli ultimi dettagli, poi l’esterno francese naturalizzato algerino sarà a tutti gli effetti un calciatore della Lazio. Un acquisto voluto fortemente da Inzaghi, indicato alla società come rinforzo per la fascia sinistra. Adesso non resta che trovare l'accordo con il presidente Mattioli: il club estense chiede 10 milioni per l'ex giocatore del Verona, che ha il contratto in scadenza nel 2022. L'intesa dovrebbe essere raggiunta intorno agli 8 milioni (7 più uno di bonus). Niente inserimento di contropartite tecniche: smentita categoricamente l'ipotesi di un possibile trasferimento di Adekanye a Ferrara. In questo campionato Fares ha giocato appena 8 partite, colpa della rottura del legamento crociato del ginocchio che lo ha tenuto fermo per tutta la prima parte di stagione. Partirà con la squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore, dove ritroverà anche il vecchio compagno e collega Manuel Lazzari. I due hanno condiviso l'esperienza alla Spal: nel giro un anno la Lazio si è portata a casa entrambi gli esterni.