Festa Ciro, beffa lazio

Immobile vince la Scarpa d'Oro ma i biancocelesti perdono a Napoli e chiudono quarti

II Napoli gioca alla morte, pressa, mena e batte la Lazio 3-1. La banda di Inzaghi arriva quarta</CF>, s<CF202>i scioglie nel secondo tempo e ora deve aspettare [/CAPO_3R]i risultati delle italiane in coppa per avere la certezza del suo posto in Champions. Apre Fabian Ruiz, pari di Immobile che vince tutto (classifica cannonieri, Scarpa d’Oro e record di gol in serie A) poi un rigore molto dubbio di Insigne e Politano nel finale regalano tre punti inutili ai campani. Che pagano la veemenza mostrata con l’infortunio di Insigne che mette a rischio la sfida col Barcellona.

Inzaghi non fa sconti e schiera i titolari per cercare di agganciare il podio all’ultima curva di questo strano campionato. Giocano tutti per Immobile che insegue il record del Pipita, la novità tattica è Marusic spostato a sinistra. Sorprendono le scelte di Gattuso che, a sei giorni dalla delicata sfida di Barcellona in Champions, prova la squadra per la coppa. Si parte con il Napoli che la sblocca dopo pochi minuti al primo vero affondo in area laziale: Fabian Ruiz con un sinistro vellutato (deviato da Luiz Felipe) beffa Strakosha. La Lazio accusa il colpo e Insigne sfiora il raddoppio prima che Immobile non tiri fuori dal cilindro un’altra perla, la trentaseiesima che vale l’aggancio al record di Higuain: assist di Marusic e piattone sul primo palo di Ciro. Poi, sostanziale equilibrio fino al termine di un primo tempo con pochi spunti. Pochi minuti della ripresa e intervento in scivolata su Mertens: Insigne trasforma il solito rigore dubbio concesso contro la Lazio post-covid (sono sei). Stavolta è l’arbitro Calvarese a condannare i biancocelesti tra le proteste di Parolo. Il palo di Correa fa venire i brividi a Ospina mentre Inzaghi inserisce Vavro, Bastos e Lukaku. Gli animi si accendono, per un fallo di Manolas su Correa (ammoniti Rui, Immobile e i due tecnici). Gattuso si affida a Ghoulam, Demme e Lozano, con la Lazio che prova l’assalto finale. Si fa male Insigne (probabile stiramento), dentro Elmas. Entrano anche Andrè Anderson e Adekanye ma è Politano a trovare il 3-1. Poi, solo risse e scontri e un atteggiamento del Napoli esagerato. Adesso il meritato riposo per tutti: si va in vacanza tra gioie e rimpianti perchè senza coronavirus sarebbe potuta essere un’altra storia.