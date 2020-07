L'Inter stende il Napoli 2-0 a San Siro e torna seconda: esultanza polemica di Lautaro Martinez

28 luglio 2020 a

Un gol per tempo, prima D'Ambrosio poi Lautaro Martinez (con esultanza polemica per le voci di mercato) stendono il Napoli a San Siro: vince 2-0 l'Inter che controsorpassa l'Atalanta al secondo posto. E nell'ultimo turno sarà scontro diretto fra la squadra di Gasperini e quella di Conte, separate da un punto, per la piazza d'onore, con la Lazio ancora pronta a inserirsi.

Prima della partita una clamorosa suggestione di mercato aveva acceso le fantasie interiste. Ma è arrivata subito la doccia gelata. Messi all’Inter? L’immagine lasciata circolare oggi dalla tv della famiglia cinese della holding Suning, proprietaria dellla squadra milanese, fa intervenire l’ad nerazzurro, Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport: «Da quando sono diventati azionisti di maggioranza hanno iniettato nelle casse tantissimi milioni per riassestare una società che ha vissuto momenti grandi difficoltà. Ora serve continuità, con un modello vincente che la società sta cercando di allestire nel migliore dei modi gli azionisti. Per me è un fatto straordinario vedere all’Inter un campione del genere. È fantacalcio, una situazione utopistica. Parliamo di un’icona, di un grande giocatore, di un desiderio che tutti hanno. Ma rimane solo un gioco. Oggi come oggi nessuna squadra italiana può compiere un’operazione del genere se non subentrano situazioni straordinarie, legate al mondo degli azionisti, dei proprietari. Il nostro calcio ha bisogno di un rilancio: i campioni ovviamente fanno lievitare il valore del brand e del calcio italiano. Se riuscissimo, come accadeva nel 2000, a far considerare il nostro campionato non di transizione ma ambito dai grandi campioni saremmo a buon punto, ma non è così».