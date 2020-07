Crac del Parma: quattro anni a Ghirardi, sei a Leonardi

22 luglio 2020 a

Sono arrivate le sentenze per il crac del Parma calcio. Quattro anni all’ex presidente Tommaso Ghirardi e sei anni all’ex a.d. Pietro Leonardi. Questa la sentenza emessa dal tribunale di Parma dopo il fallimento del club del 2015. Il pm aveva chiesto per entrambi la condanna di sei anni per bancarotta fraudolenta e altri reati minori.

Il Parma fu dichiarato fallito dopo la vendita all'albanese Taci, con successivo passaggio nelle mani di Gianpietro Manenti, ma nessuno dei due risolutivo per salvare la società. Secondo la procura il Parma era sull’orlo del baratro già nel luglio 2012 e il 19 marzo 2015, la data in cui è stato decretato il fallimento, i debiti ammontavano a 218 milioni di euro. Quella sopravvivenza per altri tre anni sarebbe stata possibile grazie a operazioni ingigantite a partire dal 2010, con il Parma che arrivò a iscrivere a bilancio oltre 90 milioni di plusvalenze.