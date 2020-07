Il docu-film su Totti alla Festa del Cinema di Roma ad ottobre

17 luglio 2020 a

Fra le opere della prossima edizione della Festa del Cinema di Roma (15-25 ottobre) ci sarà "Mi chiamo Francesco Totti" di Alex Infascelli, pluripremiato regista di "Almost Blue" e "S Is for Stanley." Il film sull’ex capitano della Roma, parte dalla notte che precede il suo addio al calcio, con Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori.

Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Un racconto intimo, in prima persona, dello sportivo e dell’uomo. Diretto da Alex Infascelli, soggetto e sceneggiatura di Alex Infascelli e Vincenzo Scuccimarra, il film è tratto dal libro "Un Capitano" scritto da Francesco Totti con Paolo Condò (edito da Rizzoli).

Prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Virginia Valsecchi, una produzione The Apartment e Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment, Fremantle, con Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Sarà distribuito da Vision Distribution nelle sale italiane, che ne curerà anche le vendite internazionali.

Intanto è stato quasi definito il cast di "Un Capitano", serie tv sulla vita e la carriera di Totti. Pietro Castellitto vestirà i panni dell’ex capitano giallorosso. Con lui Greta Scarano, che interpreterà la moglie Ilary Blasi. Monica Guerritore sarà invece mamma Fiorella e Giorgio Colangeli avrà la parte del padre Enzo. Infine ad interpretare Luciano Spalletti dovrebbe essere Gianmarco Tognazzi.